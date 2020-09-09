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Минай попросил УПЛ ставить его домашние матчи на 14:00
Из-за реконструкции освещения на ужгородском стадионе Авангард
Новичок Премьер-Лиги "
Это связано с реконструкцией системы освещения на стадионе "Авангард" в Ужгороде, где команда будет проводить домашние встречи.
Данная просьба распространяется только на матчи первого круга.
Напомним, что домашние матчи будет транслировать телеканалы "Футбол".
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Источник:Фейсбук
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
09.09.2020 в 21:46
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