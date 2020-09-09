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Минай попросил УПЛ ставить его домашние матчи на 14:00

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за реконструкции освещения на ужгородском стадионе Авангард

Минай попросил УПЛ ставить его домашние матчи на 14:00
Новина українською

Новичок Премьер-Лиги "Минай" направил письмо в УПЛ и телеканалам Футбол с просьбой ставить начало своих домашних матчей на 14.00.

Это связано с реконструкцией системы освещения на стадионе "Авангард" в Ужгороде, где команда будет проводить домашние встречи.

Данная просьба распространяется только на матчи первого круга.

Напомним, что домашние матчи будет транслировать телеканалы "Футбол".

Минай попросил УПЛ ставить его домашние матчи на 14:00 - изображение 1
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В статье: ТК Футбол ФК Минай
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
09.09.2020 в 21:46
Ну если гарантируют на улице не выше +25 то можно идти им на встречу и не жариться в такое время! Хоть и сентябрь, но в 14.00 припекает еще конкретно на солнце!
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