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Болонья активизировала переговоры по Супряге

Премьер-лига
(1 голосов)

Все может решиться в ближайшие дни

Болонья активизировала переговоры по Супряге
Новина українською

Итальянская "Болонья" активизировала свой интерес к форварду "Динамо" Владиславу Супряге, сообщает сайт известного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Источник утверждает, что сейчас "Болонья" активно обсуждает трансфер с агентом игрока Александром Яковенко.

Ожидается, что переломный момент в переговорах наступит в ближайшие дни и судьба возможного трансфера будет решена до конца недели.

Напомним, что "Болонья" не скрывала своего интереса к игроку, однако, по сообщениям СМИ, клубы не могли договориться о цене на игрока и способах оплаты за переход футболиста.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
09.09.2020 в 21:46
А когда нам реально покажут попа и его собаку?
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Володимирович (Кременчуг)
09.09.2020 в 21:56
Ахаха прикольний комент! Одне питання : що він означає???
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zloyded (Киев)
09.09.2020 в 21:43
Ну что за слова: в ближайшее время решится судьба игрока? Суркис явно дал понять и повесил ценник в 15 лямов и без всяких аренд! Платят - забирают, а нет и ... ну идут лесом!
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0
-1
Володимирович (Кременчуг)
09.09.2020 в 21:54
Є таке враження, що якщо буде 15, то твій ідеал скаже 15 000 001??? Ні?
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+1
0


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