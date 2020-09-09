Болонья активизировала переговоры по Супряге

Итальянская "Болонья" активизировала свой интерес к форварду " Динамо " Владиславу Супряге, сообщает сайт известного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Источник утверждает, что сейчас "Болонья" активно обсуждает трансфер с агентом игрока Александром Яковенко.

Ожидается, что переломный момент в переговорах наступит в ближайшие дни и судьба возможного трансфера будет решена до конца недели.

Напомним, что "Болонья" не скрывала своего интереса к игроку, однако, по сообщениям СМИ, клубы не могли договориться о цене на игрока и способах оплаты за переход футболиста.