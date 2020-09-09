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Болонья активизировала переговоры по Супряге
Все может решиться в ближайшие дни
Итальянская "Болонья" активизировала свой интерес к форварду "
Источник утверждает, что сейчас "Болонья" активно обсуждает трансфер с агентом игрока Александром Яковенко.
Ожидается, что переломный момент в переговорах наступит в ближайшие дни и судьба возможного трансфера будет решена до конца недели.
Напомним, что "Болонья" не скрывала своего интереса к игроку, однако, по сообщениям СМИ, клубы не могли договориться о цене на игрока и способах оплаты за переход футболиста.