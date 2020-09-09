Кополовец: Рассадим людей так, чтобы сидели на расстоянии 3 метров

Спортивный директор " Миная " Михаил Кополовец рассказал о том, как клуб готовится к проведению проведении домашнего матча против "Александрии", который состоится со зрителями.

"Большой стадион, там все можно сделать, чтобы люди друг друга не заражали. К тому же это исторический момент для "Миная" – команда будет представлять наш край в УПЛ. Думаю, все пошли на уступки.

Рассадим людей так, чтобы сидели друг от друга на расстоянии 3 метров. Там 12 тысяч вмещается, наверное, будет 3 тысячи. Думаю, не будет никаких проблем", – сказал Кополовец.

Напомним, что матч состоится в воскресенье 13 сентября и начнется в 14:00.