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Кополовец: Рассадим людей так, чтобы сидели на расстоянии 3 метров
В клубе ожидают, что матч с Александрией посетят около 3 тысяч болельщиков
Спортивный директор "
"Большой стадион, там все можно сделать, чтобы люди друг друга не заражали. К тому же это исторический момент для "Миная" – команда будет представлять наш край в УПЛ. Думаю, все пошли на уступки.
Рассадим людей так, чтобы сидели друг от друга на расстоянии 3 метров. Там 12 тысяч вмещается, наверное, будет 3 тысячи. Думаю, не будет никаких проблем", – сказал Кополовец.
Напомним, что матч состоится в воскресенье 13 сентября и начнется в 14:00.