  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кополовец: Рассадим людей так, чтобы сидели на расстоянии 3 метров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кополовец: Рассадим людей так, чтобы сидели на расстоянии 3 метров

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе ожидают, что матч с Александрией посетят около 3 тысяч болельщиков

Кополовец: Рассадим людей так, чтобы сидели на расстоянии 3 метров
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о том, как клуб готовится к проведению проведении домашнего матча против "Александрии", который состоится со зрителями.

"Большой стадион, там все можно сделать, чтобы люди друг друга не заражали. К тому же это исторический момент для "Миная" – команда будет представлять наш край в УПЛ. Думаю, все пошли на уступки.

Рассадим людей так, чтобы сидели друг от друга на расстоянии 3 метров. Там 12 тысяч вмещается, наверное, будет 3 тысячи. Думаю, не будет никаких проблем", – сказал Кополовец.

Напомним, что матч состоится в воскресенье 13 сентября и начнется в 14:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Кополовец ФК Александрия ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
09.09.2020 в 22:00
у вас нет освещения --каждому болейщику по свечке выдайте будет светлее
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...