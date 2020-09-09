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Львов отпустил одного из лидеров команды в чемпионат Азербайджана

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец Альваро перебрался в бакинскую Кешлю

Львов отпустил одного из лидеров команды в чемпионат Азербайджана
Новина українською

Бразильский полузащитник "Львова" Альваро перешел в азербайджанскую "Кешлю".

Соглашение игрока с азербайджанским клубом рассчитана на 1 год.

Детали трансфера не разглашаются, однако по информации Transfermarkt футболист перешел в "Кешлю" на правах свободного агента.

Напомним, что в прошлом сезоне Альваро был одним из основных игроков "Львова" и в 24 матчах в УПЛ забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.

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В статье: ФК Львов Кешля (Баку) Альваро
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