Премьер-лига
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Львов отпустил одного из лидеров команды в чемпионат Азербайджана
Бразилец Альваро перебрался в бакинскую Кешлю
Бразильский полузащитник "
Соглашение игрока с азербайджанским клубом рассчитана на 1 год.
Детали трансфера не разглашаются, однако по информации Transfermarkt футболист перешел в "Кешлю" на правах свободного агента.
Напомним, что в прошлом сезоне Альваро был одним из основных игроков "Львова" и в 24 матчах в УПЛ забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.
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