Рух подпишет сербского защитника и продолжит поиски "качественных" легионеров

Дебютант УПЛ львовский "Рух" пока что нее представил ни одного новичка, однако ведет работу на трансферном рынке. Об этом рассказал спортивный директор львовян Владимир Лапицкий.

"Мы очень требовательны к потенциальным новичкам, поэтому из побывавших в последнее время на просмотре футболистов, остановили свой выбор только на сербском защитнике Милоше Стаменковиче. Сейчас ждем необходимые документы от его предыдущего клуба.

В "Рухе" прилагают усилия, чтобы до закрытия трансферного окна укрепиться еще несколькими квалифицированными исполнителями, скорее всего, это будут легионеры", - сказал Лапицкий.

Напомним, что в 1-м туре УПЛ "Рух" проиграл "Ворскле" со счетом 2:5, а матч 2-го тура с "Шахтером" был перенесен на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.