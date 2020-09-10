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Рух подпишет сербского защитника и продолжит поиски "качественных" легионеров

Премьер-лига
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В клубе очень требовательны к потенциальным новичкам

Рух подпишет сербского защитника и продолжит поиски "качественных" легионеров
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Дебютант УПЛ львовский "Рух" пока что нее представил ни одного новичка, однако ведет работу на трансферном рынке. Об этом рассказал спортивный директор львовян Владимир Лапицкий.

"Мы очень требовательны к потенциальным новичкам, поэтому из побывавших в последнее время на просмотре футболистов, остановили свой выбор только на сербском защитнике Милоше Стаменковиче. Сейчас ждем необходимые документы от его предыдущего клуба.

В "Рухе" прилагают усилия, чтобы до закрытия трансферного окна укрепиться еще несколькими квалифицированными исполнителями, скорее всего, это будут легионеры", - сказал Лапицкий.

Напомним, что в 1-м туре УПЛ "Рух" проиграл "Ворскле" со счетом 2:5, а матч 2-го тура с "Шахтером" был перенесен на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.

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В статье: Рух (Львов) Владимир Лапицкий
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