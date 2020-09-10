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Вопрос допуска зрителей клубы УПЛ должны согласовывать с местной техногенной комиссией

Премьер-лига
(1 голосов)

В УПЛ не будут протестовать

Вопрос допуска зрителей клубы УПЛ должны согласовывать с местной техногенной комиссией
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире ТК Футбол прокомментировал возможность проведения матчей со зрителями. Организация не против допуска фанатов на стадионы, однако для этого должны быть соблюдены определенные условия.

"Согласно протоколу, клубы согласовывают этот вопрос с местной техногенной комиссией. После этого они обращаются к нам.

Если все процессуальные вопросы будут решены, мы не будет препятствовать проведению матчей с болельщиками", – сказал Евгений Дикий.

Напомним, что во 2-м туре УПЛ со зрителями планируют проводить свои домашние матчи 2-го тура "Минай" и "Колос".

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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