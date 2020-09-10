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Бывший игрок Мариуполя находится на просмотре в Десне
Вероятное усиление к "Вольфсбургу"
25-летний правый защитник (латераль) Павел Полегенько находится на просмотре в черниговской "
Он является уроженцем Чернигова, в этом городе начинал заниматься футболом.
Павел принял участие уже в двух контрольных поединках - с житомирским "Полесьем" (0:0) и молодежной командой "Шахтера" (5:1).
Последним клубом Полегенько был "Мариуполь", здесь он провел два сезона. На счету Павла 1 гол в 38 матчах за "азовцев" в УПЛ, он провел 4 матча квалификации Лиги Европы и 4 поединка в Кубке Украины.
До того латераль выступал за киевское "Динамо", кропивницкую "Зирку", ужгородскую "Говерлу" и юниорские сборные Украины разных возрастов.
У "Десны" уже завтра, 11 сентября, выездной поединок с киевским "Динамо" в рамках УПЛ, а 24 сентября команда Александра Рябоконя сыграет в Лиге Европы с победителем пары "Кукеса" (Албания) - "Вольфсбург" (Германия).