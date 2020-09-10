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Президент Руха: Клубы УПЛ - одна большая семья, а в ней логично советоваться и принимать совместные решения

Премьер-лига
(1 голосов)

Как в случае с "Шахтером"

Президент Руха: Клубы УПЛ - одна большая семья, а в ней логично советоваться и принимать совместные решения
Новина українською

Григорий Козловский, президент львовского "Руха", в разговоре с ТК Футбол выразил благодарность руководству "Шахтера" во главе с гендиректором Сергеем Палкиным в понимании проблемы со вспышкой коронавируса у "желто-черных" и согласии на перенос матча.

Читал выступление Сергея Анатольевича, там все правда написано. Мы действительно с ним созванивались, действительно эту ситуацию обсуждали и обсуждали, как поступить, чтобы в первую очередь не пострадал "Шахтер". Ведь им представлять Украину в еврокубках, это лицо нашей страны.

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Искали оптимальный вариант. Сошлись на том, что перенесем на 23 сентября. Я благодарен "Шахтеру" за то, что они отнеслись с пониманием [к проблеме "Руха"]. Это пример того, как крупные и состоятельные клубы ведут себя, когда есть проблемы в менее богатых.

Мы относимся к этой истории с большой благодарностью. Мы - одна большая семья, а в ней логично советоваться, принимать совместные семейные-футбольные решения.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Байкал (Lviv)
10.09.2020 в 09:06
Всі знають ,що в Грицька язик довгий на рахунок побудови повітряних замків, але так лизнути Шахті ще треба вміти.
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