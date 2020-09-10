Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Руха: Клубы УПЛ - одна большая семья, а в ней логично советоваться и принимать совместные решения
Как в случае с "Шахтером"
Григорий Козловский, президент львовского "
Читал выступление Сергея Анатольевича, там все правда написано. Мы действительно с ним созванивались, действительно эту ситуацию обсуждали и обсуждали, как поступить, чтобы в первую очередь не пострадал "Шахтер". Ведь им представлять Украину в еврокубках, это лицо нашей страны.
Искали оптимальный вариант. Сошлись на том, что перенесем на 23 сентября. Я благодарен "Шахтеру" за то, что они отнеслись с пониманием [к проблеме "Руха"]. Это пример того, как крупные и состоятельные клубы ведут себя, когда есть проблемы в менее богатых.
Мы относимся к этой истории с большой благодарностью. Мы - одна большая семья, а в ней логично советоваться, принимать совместные семейные-футбольные решения.