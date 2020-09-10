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Три тренера команд УПЛ поддержали идею Козловского не отменять матчи из-за коронавируса
А играть теми, кто здоров
Наставники "Мариуполя" Остап Маркевич, "Александрии" - Владимир Шаран и "Олимпика" - Игорь Климовский, в комментарии ТК Футбол высказались за то, чтобы внести
Остап Маркевич отметил, что его личная позиция - нужно играть и не останавливаться.
Поддержал идею президента "Руха" Григория Козловского и Владимир Шаран.
Я считаю, что это правильно. Так и в Европе. Мы за то, чтобы доигрывать - но в зависимости от количества игроков, которые заболели.
Игорь Климовский также отметил, что все зависит от количества игроков, которые заболели.
Я понимаю, когда 10 футболистов болеют. Тогда это большая проблема. А когда 1, 2 или 3 игрока - тогда можно доигрывать.