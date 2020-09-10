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Три тренера команд УПЛ поддержали идею Козловского не отменять матчи из-за коронавируса

Премьер-лига
(1 голосов)

А играть теми, кто здоров

Три тренера команд УПЛ поддержали идею Козловского не отменять матчи из-за коронавируса
Новина українською

Наставники "Мариуполя" Остап Маркевич, "Александрии" - Владимир Шаран и "Олимпика" - Игорь Климовский, в комментарии ТК Футбол высказались за то, чтобы внести изменения в регламент соревнований по поводу отказа от переноса матчей в случае заболевания на коронавирус кого-то из игроков.

Остап Маркевич отметил, что его личная позиция - нужно играть и не останавливаться.

Поддержал идею президента "Руха" Григория Козловского и Владимир Шаран.

Я считаю, что это правильно. Так и в Европе. Мы за то, чтобы доигрывать - но в зависимости от количества игроков, которые заболели.

Игорь Климовский также отметил, что все зависит от количества игроков, которые заболели.

Я понимаю, когда 10 футболистов болеют. Тогда это большая проблема. А когда 1, 2 или 3 игрока - тогда можно доигрывать.

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В статье: УПЛ Григорий Козловский коронавирус
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (3)
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nabo37
10.09.2020 в 11:28
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Fata Morgana (Запорожье)
10.09.2020 в 11:00
Согласен на все 100 протсентов!
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Володимирович (Кременчуг)
10.09.2020 в 10:42
Правильно сказав Клімовський, от ДК багато травмованих, але не хто ж матч за супер кубок не переносив! Це майже така ж травма. Пропищіть в регламенті там не більше 7 гравців чи не більше 5, і грайте собі спокійно! Питання в тому щоб нормально закінчити чемпіонат і готувати головну команду на Євро, а не як кажуть : " с корабля на бал "!
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+2
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