Три тренера команд УПЛ поддержали идею Козловского не отменять матчи из-за коронавируса

Наставники "Мариуполя" Остап Маркевич, "Александрии" - Владимир Шаран и "Олимпика" - Игорь Климовский, в комментарии ТК Футбол высказались за то, чтобы внести изменения в регламент соревнований по поводу отказа от переноса матчей в случае заболевания на коронавирус кого-то из игроков.

Остап Маркевич отметил, что его личная позиция - нужно играть и не останавливаться.

Поддержал идею президента "Руха" Григория Козловского и Владимир Шаран.

Я считаю, что это правильно. Так и в Европе. Мы за то, чтобы доигрывать - но в зависимости от количества игроков, которые заболели.

Игорь Климовский также отметил, что все зависит от количества игроков, которые заболели.