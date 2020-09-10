Известны суммы, которые Суркис хочет получить за Цыганкова, Супрягу и Миколенко

В итоге за всех трех получит - 0 млн $ ибо без паспорта ес и в условиях карантина они некому не нужны за такие деньги. За цыганкова 25 млн это смешно - человек хрусталь, не игравший на топ уровне. Супряга смешней вдвойне. Такие суммы возможны если бы ДК вышло из групы ЛЧ или бы они показывали класс в сборной, и то со скрипом кто то давал бы такие деньги. Короче без топ матчей с сильными соперниками типа Интера, Арсенала, МЮ, Севилии и т.д. и показанного там результата Суркис получит фигуру.