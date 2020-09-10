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Известны суммы, которые Суркис хочет получить за Цыганкова, Супрягу и Миколенко

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть предложение по Цыганкову

Известны суммы, которые Суркис хочет получить за Цыганкова, Супрягу и Миколенко
Новина українською

Президент бело-синих Игорь Суркис установил цифры стартовой стоимости трансферов игроков в другие клубы, сообщает Динамо Киев Inside.

Также известно, что уже поступило предложение по вингера Цыганкова.

  • Виктор Цыганков - 25 млн. $
  • Владислав Супряга - 15 млн. $
  • Виталий Миколенко - 30 млн. $
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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Виктор Цыганков Владислав Супряга
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Источник:
Динамо Київ Inside

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Комментарии (12)
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nabo37
10.09.2020 в 11:28
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.09.2020 в 11:13
А я и не знал что там такой сильный состав в Динамо! Во порвут АЗ, у тех весь состав дешевлее этих трех
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+3
-2
Володимирович (Кременчуг)
10.09.2020 в 11:26
Це все відносно : була вже в минулому році команда яка разом зі складом, стадіоном і базою коштує дешевше Циганкова!
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+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.09.2020 в 11:11
Все о чем-то мечтают)))
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+2
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.09.2020 в 10:55
Суммы явно завышены,раза в два.
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+6
-4
oda1979 (Запорожье)
10.09.2020 в 10:50
Думаю, что тупит Суркис. Чтоб наверняка нужно за каждого просить по 100 мульенов.
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+7
-5
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.09.2020 в 11:11
С бонусными
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+1
-2
Alex Sunchez
10.09.2020 в 10:35
В итоге за всех трех получит - 0 млн $ ибо без паспорта ес и в условиях карантина они некому не нужны за такие деньги. За цыганкова 25 млн это смешно - человек хрусталь, не игравший на топ уровне. Супряга смешней вдвойне. Такие суммы возможны если бы ДК вышло из групы ЛЧ или бы они показывали класс в сборной, и то со скрипом кто то давал бы такие деньги. Короче без топ матчей с сильными соперниками типа Интера, Арсенала, МЮ, Севилии и т.д. и показанного там результата Суркис получит фигуру.
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+7
-4
Володимирович (Кременчуг)
10.09.2020 в 11:02
Все вірно кажеш (особливо друга частина) і справа в тому , що і Суркис це розуміє і в принципі все робить правильно, поясню чому : щоб вийти в групу ЛЧ (а ще краще з неї) цих гравців треба втримати в команді і тоді вони будуть коштувати приблизно так, а як втримати? Загилити суму! І тут два варіанти: або норм відіграють зможе норм продати або знайдеться хтось хто захоче і зараз купити! Один ризик : а якщо знов з групи ЛЄ не вийдуть? Можуть стати дешевше ніж зараз.
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+3
0
sergei2020 (Черновцы)
10.09.2020 в 10:19
Реальная цена Супряга-5,Цыганков и Мыколонко по 15
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+3
-5
Володимирович (Кременчуг)
10.09.2020 в 10:52
Не треба забувати про вік гравців , тому думаю повинно бути десь так : Супряга 10, Миколенко Циганков по 20, але велика кількість травм Циганкова можуть знизити ціну до 15! А ще , як би я купляв таких гравців (які крім ЧУ не де не грали) прописав би все в бонусах : за грає -- отримаєте свої кошти ні то ні, наприклад заплатити за Супрягу 5, і бонусів прописати на 8,9 млн, було би думаю нормально для всіх!
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+2
-2
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Kolibri (Киевоград)
10.09.2020 в 11:17
А что, в ЧУ сильно блестали? В Шахте которая закончила турнир в 26 очков отрыва, нет игрока за 30)))
+2
-3


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