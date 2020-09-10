Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны суммы, которые Суркис хочет получить за Цыганкова, Супрягу и Миколенко
Есть предложение по Цыганкову
Президент
Также известно, что уже поступило предложение по вингера Цыганкова.
- Виктор Цыганков - 25 млн. $
- Владислав Супряга - 15 млн. $
- Виталий Миколенко - 30 млн. $
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Источник:Динамо Київ Inside
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Комментарии (12)
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nabo37
10.09.2020 в 11:28
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0
-1
Kolibri (Киевоград)
10.09.2020 в 11:13
Ответить
+3
-2
Володимирович (Кременчуг)
10.09.2020 в 11:26
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+2
0
Kolibri (Киевоград)
10.09.2020 в 11:11
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+2
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.09.2020 в 10:55
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+6
-4
oda1979 (Запорожье)
10.09.2020 в 10:50
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+7
-5
Kolibri (Киевоград)
10.09.2020 в 11:11
Ответить
+1
-2
Alex Sunchez
10.09.2020 в 10:35
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+7
-4
Володимирович (Кременчуг)
10.09.2020 в 11:02
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+3
0
sergei2020 (Черновцы)
10.09.2020 в 10:19
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+3
-5
Володимирович (Кременчуг)
10.09.2020 в 10:52
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+2
-2
Kolibri (Киевоград)
10.09.2020 в 11:17
+2
-3
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