Заря сдала ПЦР-тесты на коронавирус

Луганская " Заря ", согласно всем правилам, прошла очередное ПЦР тестирование на коронавирус.

Тестирование было проведено, как футболистам, тренерам и персоналу основного состава, так и U-21 и U-19.

Результаты всех тестов отрицательные.

Команды в плановом порядке готовятся к игре с "Мариуполем", она состоится 13 сентября, начнется в 17:00.