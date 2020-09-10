Премьер-лига
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Заря сдала ПЦР-тесты на коронавирус
В клубе узнали результаты
Луганская "
Тестирование было проведено, как футболистам, тренерам и персоналу основного состава, так и U-21 и U-19.
Результаты всех тестов отрицательные.
Команды в плановом порядке готовятся к игре с "Мариуполем", она состоится 13 сентября, начнется в 17:00.
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Источник:Зоря
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