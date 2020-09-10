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Заря сдала ПЦР-тесты на коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе узнали результаты

Заря сдала ПЦР-тесты на коронавирус
Новина українською

Луганская "Заря", согласно всем правилам, прошла очередное ПЦР тестирование на коронавирус.

Тестирование было проведено, как футболистам, тренерам и персоналу основного состава, так и U-21 и U-19.

Результаты всех тестов отрицательные.

Команды в плановом порядке готовятся к игре с "Мариуполем", она состоится 13 сентября, начнется в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ коронавирус
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Источник:
Зоря

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