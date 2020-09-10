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Игрок Шахтера - приоритетная трансферная цель Вест Хэм - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Лично Дэвида Мойеса

Игрок Шахтера - приоритетная трансферная цель Вест Хэм - СМИ
Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко является приоритетной трансферной целью английского "Вест Хэм".

Притом универсальными способностями украинца поражен главный тренер лондонских "молотобойцев" Дэвид Мойес, сообщает Hammers News со ссылкой на подкаст британского журналиста Дэвида Орнштейна.

Мойесу очень импонирует то, что Матвиенко может одинаково успешно играть как в центре обороны, так и на обоих флангах.

"Вест Хэм" сейчас очень хочет укрепить свою оборонительную линию.

Напомним, что накануне шла речь о заинтересованности Матвиенко со стороны итальянского "Наполи" и английских "Манчестер Сити", "Лидса" и "Арсенала".

В "Вест Хэм" сейчас выступает вингер правого фланга сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
10.09.2020 в 12:27
Достойный ли клуб для Матвиенко это решает Суркис. Ну Суркис - исторически. Но кажется Коля туда не пойдет
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+1
-1
Po4eson (Одесса)
10.09.2020 в 12:38
Почему то я не пойму взаимосвязи Матвиенко и Суркиса.
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+2
0
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Инспектор ( )
10.09.2020 в 12:51
Да что ж тут понимать. Вспомни кто отказывал в переходах под предлогом - клуб не тот. Я и пошутил, не принимай слишком серьезно
+1
-1
Papaye (Dnipro)
10.09.2020 в 12:51
Наверное перепутал с Мыколенко.
+1
0
Aalex-696 (Немирів)
10.09.2020 в 13:48
Штандартенфюрер, вас понесло? Матвієнко і Суркіс????
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+1
0


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