Игрок Шахтера - приоритетная трансферная цель Вест Хэм - СМИ

Защитник донецкого " Шахтера " и сборной Украины Николай Матвиенко является приоритетной трансферной целью английского "Вест Хэм".

Притом универсальными способностями украинца поражен главный тренер лондонских "молотобойцев" Дэвид Мойес, сообщает Hammers News со ссылкой на подкаст британского журналиста Дэвида Орнштейна.

Мойесу очень импонирует то, что Матвиенко может одинаково успешно играть как в центре обороны, так и на обоих флангах.

"Вест Хэм" сейчас очень хочет укрепить свою оборонительную линию.

Напомним, что накануне шла речь о заинтересованности Матвиенко со стороны итальянского "Наполи" и английских "Манчестер Сити", "Лидса" и "Арсенала".

В "Вест Хэм" сейчас выступает вингер правого фланга сборной Украины Андрей Ярмоленко.