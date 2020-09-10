Вратарь Десны о матче с Динамо: Не думаю, что надо кого-то изучать

Уже в пятницу, 11 сентября, " Десна " в Киеве сыграет с "Динамо" во 2 туре УПЛ. Накануне этого противостояния вратарь северян Игорь Литовка рассказал о подготовке и предстоящей игре.

- У "Десны" было три недели между матчами 1 и 2 туров. Готовились в этот период именно к "Динамо"? И насколько изучили соперника?

- Я не думаю, что надо кого-то изучать. Мы часто играли с киевлянами, тем более во время игр первой шестерки. Поэтому готовились как обычно на мини-сборе.

- "Десна" в прошлом сезоне дважды переигрывала "Динамо", но в итоговой таблице киевляне оказались выше. По Вашему мнению, в этом сезоне динамовцы стали сильнее или слабее?

- Это покажет игра. Судя по тому, что они выиграли Суперкубок с таким уверенным счетом ...У "Динамо" пришел новый тренер. Поэтому нас ждет интересная игра.

- "Десна" делегировала только двух игроков в национальные сборные. Динамовцы - намного больше. Насколько этот фактор скажется на матче команд?

- Не думаю, что как-то очень скажется. Такие команды как «Динамо», «Шахтер» привыкли делегировать значительное количество футболистов в сборные и не терять качество игры.

- Какой результат матча с «Динамо», на Ваш взгляд, можно будет считать удачным для «Десны»? И что станет решающим фактором в этом противостоянии?

- Говорить о результате перед игрой я не люблю. Все будут настраиваться только на победу. А там - как сложится игра...