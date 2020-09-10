Герой футбольного дня. Владислав Супряга

Уже неоднократно практика показывала, что для украинских футболистов важно не пересидеть в теплой ванне и откликнуться на то или иное предложение из-за рубежа вовремя. Этот вопрос на самом деле многогранный, потому что не все зависит от самих футболистов. Нередко решающее значение имеет позиция клуба или слово президента. Но в случае с Супрягой можно абстрагироваться от всех нюансов и сконцентрироваться на одном вопросе – а созрел ли?

Он стал чемпионом мира со сборной Украины U-20, но на клубном уровне имеет весьма скромные достижения. Конечно, Владислав провел классный сезон за "Днепр-1" и забивал изысканные голы даже самому "Динамо". Но не "Днепр-1" продает его, а как раз таки "Динамо". А в футболке киевского клуба достижения у Супряги такие-сякие никакие.

При Хацкевиче был полный провал. Можно сколько угодно говорить о причинах, о неблагоприятных обстоятельствах, но мерилом всегда будет оставаться поединок против "Аякса" в квалификации Лиги чемпионов, в котором Супряга не показал абсолютно ничего. Хотя шанс был уникален. О периоде работы с Мирчей Луческу судить рано, хотя даже на этом поле уже появились плевелы. Поединок против "Олимпика" – тотальное преимущество "Динамо", ряд (четыре, если быть точным) голевых моментов у Владислава Супряги и только один реализованный. В актив этот матч вряд ли можно занести.

Готов ли он к переезду за границу именно сейчас? Адекватным ли является ценник в пятнадцать миллионов евро, выставленный Суркисом? Будут ли прощать в условной "Болонье" матчи вроде тех, которые Супряга провел против "Аякса" и "Олимпика"?

А Мирча Луческу, наверное, готов терпеть, прощать и ждать. Собственно, вряд ли у тренера "Динамо" есть другой выбор. Да и работа с молодежью для него не обременительная. Супряга же может мечтать стать украинским Холандом. Даже должен стремиться к этому. Но сначала нужно научиться забивать за "Динамо". Забивать много и умело. Всем.

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