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Защитника Динамо Никиту Бурду прооперировали в Германии

Премьер-лига
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На следующей неделе вернется в Украину

Защитника Динамо Никиту Бурду прооперировали в Германии
Новина українською

Защитнику киевского "Динамо" Никите Бурде проведена операция на ахиллово сухожилие.

Оперативное вмешательство выполнялось малоинвазивным методом в клинике Мюнхена (Германия), туда футболист отправился вместе с клубным врачом. Операция прошла успешно. Сейчас динамовец чувствует себя хорошо.

В понедельник, 14 сентября, Никита должен вернуться в Киев.

Никита получил травму на прошлой неделе во время контрольного матча с "Колос" и не смог самостоятельно покинуть поле - ему помогли партнеры по команде. По итогам обследования был установлен диагноз - разрыв ахиллова сухожилия.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
Динамо

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