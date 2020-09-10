Защитника Динамо Никиту Бурду прооперировали в Германии

Защитнику киевского " Динамо " Никите Бурде проведена операция на ахиллово сухожилие.

Оперативное вмешательство выполнялось малоинвазивным методом в клинике Мюнхена (Германия), туда футболист отправился вместе с клубным врачом. Операция прошла успешно. Сейчас динамовец чувствует себя хорошо.

В понедельник, 14 сентября, Никита должен вернуться в Киев.

Никита получил травму на прошлой неделе во время контрольного матча с "Колос" и не смог самостоятельно покинуть поле - ему помогли партнеры по команде. По итогам обследования был установлен диагноз - разрыв ахиллова сухожилия.