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Защитника Динамо Никиту Бурду прооперировали в Германии
На следующей неделе вернется в Украину
Защитнику киевского "
Оперативное вмешательство выполнялось малоинвазивным методом в клинике Мюнхена (Германия), туда футболист отправился вместе с клубным врачом. Операция прошла успешно. Сейчас динамовец чувствует себя хорошо.
В понедельник, 14 сентября, Никита должен вернуться в Киев.
Никита получил травму на прошлой неделе во время контрольного матча с "Колос" и не смог самостоятельно покинуть поле - ему помогли партнеры по команде. По итогам обследования был установлен диагноз - разрыв ахиллова сухожилия.