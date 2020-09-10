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В сети опубликовали разрешение двум клубам УПЛ проводить домашние матчи со зрителями

Премьер-лига
(1 голосов)

Так может надо было всем письма понаписывать?

В сети опубликовали разрешение двум клубам УПЛ проводить домашние матчи со зрителями
Новина українською

УПЛ предоставила письменное разрешение двум клубам, "Минаю" и "Колосу", проводить домашние матчи с частичным допуском зрителей.

Об этом говорится в документе за подписью председателя дирекции УПЛ Евгения Дикого.

Как видно из документа, оба клуба обращались с соответствующими ходатайствами. УПЛ их удовлетворил.

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Напомним, что остальные матчи 2 тура УПЛ, "Динамо" - "Десна", "Днепр-1" - "Олимпик", "Заря" - "Мариуполь" и "Ворскла" - "Ингулец" пройдут без зрителей.

В сети опубликовали разрешение двум клубам УПЛ проводить домашние матчи со зрителями - изображение 1
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В статье: УПЛ Колос (Ковалевка) Евгений Дикий ФК Минай Минай
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Источник:
Динамо Київ Inside

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