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В сети опубликовали разрешение двум клубам УПЛ проводить домашние матчи со зрителями
Так может надо было всем письма понаписывать?
УПЛ предоставила письменное разрешение двум клубам, "Минаю" и "Колосу", проводить домашние матчи с частичным допуском зрителей.
Об этом говорится в документе за подписью председателя дирекции УПЛ Евгения Дикого.
Как видно из документа, оба клуба обращались с соответствующими ходатайствами. УПЛ их удовлетворил.
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Напомним, что остальные матчи 2 тура УПЛ, "Динамо" - "Десна", "Днепр-1" - "Олимпик", "Заря" - "Мариуполь" и "Ворскла" - "Ингулец" пройдут без зрителей.
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Источник:Динамо Київ Inside
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