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Ротань: От таких нападающих как Селезнев чемпионат Украины только выиграет

Премьер-лига
(1 голосов)

Главное - есть мотивация

Ротань: От таких нападающих как Селезнев чемпионат Украины только выиграет
Новина українською

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире ТК "Футбол" прокомментировал нашумевший трансфер своего бывшего одноклубника Евгения Селезнева в "Колос".

"Женя очень здорово сейчас работает и относится к себе. В "Колосе" он будет в форме.

"Колос" развивается. Там новый стадион, вся инфраструктура на высшем уровне по украинским меркам. Думаю, он здесь будет развиваться и не остановится в росте. Обычно в таком возрасте футболисты тухнут, тухнут и заканчивают.

Есть мотивация - это самое главное. Лига Европы ему нужна в таком возрасте. Считаю, что Женя сделал правильный выбор. Я ему только желаю удачи. Поверьте, чемпионат Украины от таких нападающих только выиграет", - сказал Руслан Ротань.

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В статье: Руслан Ротань Евгений Селезне Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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Maugli (Джунгли Африки)
10.09.2020 в 17:47
Ротань сам занимает чужое место в сборной. Ни стыда, ни совести. Тренер великий с подачи павелкиных. Он и как игрок звездой не был, сидел бы тихо, антихрист.
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myakovs (одесса)
10.09.2020 в 16:47
к селезневу прибавь еще одну звезду коноплянку ну просто не заменимые
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ascent (Луксор)
10.09.2020 в 16:41
Кошмар, тренер украинской сборной покрывает человека, который работал на врага... Куда смотрят Патриоты?
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-1
владимир-К (Болград)
10.09.2020 в 16:39
скорости - нет, техники в обводке - нет , удара , хотя бы более- менее приличного - нет. чем выиграет ЧУ от него не вижу, разве что похвалил бывшего одноклубника
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ascent (Луксор)
10.09.2020 в 16:44
Я на такое Динамо уже несколько лет смотрю...
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Dimka26 (Чернигов)
10.09.2020 в 17:39
Ну... зато есть голевое чутье, игра на втором этаже, столб в штрафной площадке. Для УПЛ это самое то
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usovvictor (Kharkov)
10.09.2020 в 16:36
...посмотрим посмотрим, "старое ружье", но чутье есть, опыт тоже, самомнение на высоте, "что еще надо для успеха". Правда за рубежом и "в своих пенатах" разница, там как бы ты новичек, здесь за тобою играет роль "твоя история", - неоднозначно с "особым менталитетом" своих, ...доказывать придется с нуля....
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