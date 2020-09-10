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Ротань: От таких нападающих как Селезнев чемпионат Украины только выиграет
Главное - есть мотивация
Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Женя очень здорово сейчас работает и относится к себе. В "Колосе" он будет в форме.
"Колос" развивается. Там новый стадион, вся инфраструктура на высшем уровне по украинским меркам. Думаю, он здесь будет развиваться и не остановится в росте. Обычно в таком возрасте футболисты тухнут, тухнут и заканчивают.
Есть мотивация - это самое главное. Лига Европы ему нужна в таком возрасте. Считаю, что Женя сделал правильный выбор. Я ему только желаю удачи. Поверьте, чемпионат Украины от таких нападающих только выиграет", - сказал Руслан Ротань.