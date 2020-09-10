Ротань: От таких нападающих как Селезнев чемпионат Украины только выиграет

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире ТК "Футбол" прокомментировал нашумевший трансфер своего бывшего одноклубника Евгения Селезнева в "Колос".

"Женя очень здорово сейчас работает и относится к себе. В "Колосе" он будет в форме.

"Колос" развивается. Там новый стадион, вся инфраструктура на высшем уровне по украинским меркам. Думаю, он здесь будет развиваться и не остановится в росте. Обычно в таком возрасте футболисты тухнут, тухнут и заканчивают.

Есть мотивация - это самое главное. Лига Европы ему нужна в таком возрасте. Считаю, что Женя сделал правильный выбор. Я ему только желаю удачи. Поверьте, чемпионат Украины от таких нападающих только выиграет", - сказал Руслан Ротань.