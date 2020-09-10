Степаненко: Перенос матча с Рухом для сборников Шахтера только на пользу

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал ситуацию с переносом матча 2-го тура против "Руха" из-за вспышки коронавируса у львовян.

"В такой ситуации весь мир. Ребята заболели, персонал. Должны дать время им восстановиться.

Если честно, для сборников это даже неплохо. Дали несколько выходных, мы немного отдохнули. Играли в Лиге Европы, когда вернулись – сразу чемпионат, Суперкубок, уехали в сборные…

Провели две тяжелые игры, поэтому эмоционально и физически нужно было отдохнуть. Нам пауза пойдет на пользу", - сказал Степаненко.

Напомним, что поединок "Рух" – "Шахтер", который должен был состоятся на этих выходных, перенесен на 23 сентября.