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Степаненко: Перенос матча с Рухом для сборников Шахтера только на пользу
Игроки Шахтера получат лишнее время для восстановления
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал ситуацию с
"В такой ситуации весь мир. Ребята заболели, персонал. Должны дать время им восстановиться.
Если честно, для сборников это даже неплохо. Дали несколько выходных, мы немного отдохнули. Играли в Лиге Европы, когда вернулись – сразу чемпионат, Суперкубок, уехали в сборные…
Провели две тяжелые игры, поэтому эмоционально и физически нужно было отдохнуть. Нам пауза пойдет на пользу", - сказал Степаненко.
Напомним, что поединок "Рух" – "Шахтер", который должен был состоятся на этих выходных, перенесен на 23 сентября.