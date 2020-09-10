Ворскла подписала 18-летнего вратаря Динамо

Полтавская " Ворскла " подписала 18-летнего голкипера "Динамо" Алексея Слуцкого.

Детали перехода пока что неизвестны (аренда или полноценный трансфер), так как о подписании полтавский клуб еще не объявил, однако профиль игрока уже появился в заявке "Ворсклы" на нынешний сезон на официальном сайте УПЛ.

Отмечается, что Алексей будет выступать под №81.

Напомним, что Слуцкий является воспитанником "Динамо". В прошлом сезоне вратарь был в заявке киевлян, но не провел ни одного матча ни за одну из динамовских команд.