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Ворскла подписала 18-летнего вратаря Динамо

Премьер-лига
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Алексей Слуцкий уже в заявке полтавчан на сезон

Ворскла подписала 18-летнего вратаря Динамо
Новина українською

Полтавская "Ворскла" подписала 18-летнего голкипера "Динамо" Алексея Слуцкого.

Детали перехода пока что неизвестны (аренда или полноценный трансфер), так как о подписании полтавский клуб еще не объявил, однако профиль игрока уже появился в заявке "Ворсклы" на нынешний сезон на официальном сайте УПЛ.

Отмечается, что Алексей будет выступать под №81.

Напомним, что Слуцкий является воспитанником "Динамо". В прошлом сезоне вратарь был в заявке киевлян, но не провел ни одного матча ни за одну из динамовских команд.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Алексей Слуцкий
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