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Динамо в чемпионате U-21 разгромило Десну

Премьер-лига
(2 голосов)

Борьбы в матче не получилось

Динамо в чемпионате U-21 разгромило Десну
Новина українською

Во втором туре молодежного чемпионата Украины U-21 киевское "Динамо" принимало черниговскую "Десну".

Особой борьбы в матче не получилось – Ванат забил уже на 6-й минуте, после чего игра перешла в спокойное русло.

Ну а после перерыва киевляне забили еще дважды и довели дело до разгромной победы.

"Динамо" - "Десна" - 3:0

Голы: Ванат (6), Мащенко (52, с пенальти), Сухоручко (68)

"Динамо": Нещерет, Биловар, Михайленко (к), Надольский (Ефименко, 70), Мащенко, Ванат (Сухоручко, 46), Шулянский, Волошин (Белошевский, 61), Вивчаренко, Бражко (Хондак, 61), Скорко (Кузык , 46).

"Десна": Сидоренко, Роговец (Слотюк, 71), Рассоха, Самойленко, Давыденко, Ветоха (Заворотний, 66), Демьяненко, Белич, Кожемяченко, Остапенко (Бакун, 86), Чайка (Бабор, 71).

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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pilips111 (Чернигов)
10.09.2020 в 18:53
А завтра будет наоборот
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