Хавбек Динамо Кадири - в шаге от перехода в тульский Арсенал

Ганский полузащитник " Динамо " Мохаммед Кадири с большой долей вероятности продолжит карьеру в тульском "Арсенале".

Как сообщает телеграм-канал "Шах и Шах", футболист смог получить разрешение на работу в Россию и уже отправился в Москву на медосмотр. Подписание контракта состоится со дня на день.

По версии СМИ, данный трнасфер оценивается приблизительно в 2 млн евро.

Напомним, что именно из "Арсенала" Кадири и пришел в "Динамо" летом 2019 года на правах свободного агента и успел с того момента провести за киевлян 15 матчей в УПЛ.