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Хавбек Динамо Кадири - в шаге от перехода в тульский Арсенал

Премьер-лига
(1 голосов)

Вполне себе неплохая сделка

Хавбек Динамо Кадири - в шаге от перехода в тульский Арсенал
Новина українською

Ганский полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири с большой долей вероятности продолжит карьеру в тульском "Арсенале".

Как сообщает телеграм-канал "Шах и Шах", футболист смог получить разрешение на работу в Россию и уже отправился в Москву на медосмотр. Подписание контракта состоится со дня на день.

По версии СМИ, данный трнасфер оценивается приблизительно в 2 млн евро.

Напомним, что именно из "Арсенала" Кадири и пришел в "Динамо" летом 2019 года на правах свободного агента и успел с того момента провести за киевлян 15 матчей в УПЛ.

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В статье: Динамо (Киев) Арсенал (Тула) Мохаммед Кадири
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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
10.09.2020 в 19:10
А что торговать.с оккупантами самому партиотическому из всех клубов уже можно?
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+3
0
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таврия19752009 (симферополь)
10.09.2020 в 19:22
Щас набегут Ахметов серар.про Суркиса не слово.а того парня заклевали что в ДНР играл
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0
0
ZeeZoo (Кривой Рог)
10.09.2020 в 18:12
+2 в хрюшку, норм!
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
10.09.2020 в 19:02
У свободных агентов высокая зарплата. Я думаю ему за год может и больше заплатили. А толку ноль.
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0
0


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