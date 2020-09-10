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Хавбек Динамо Кадири - в шаге от перехода в тульский Арсенал
Вполне себе неплохая сделка
Ганский полузащитник "
Как сообщает телеграм-канал "Шах и Шах", футболист смог получить разрешение на работу в Россию и уже отправился в Москву на медосмотр. Подписание контракта состоится со дня на день.
По версии СМИ, данный трнасфер оценивается приблизительно в 2 млн евро.
Напомним, что именно из "Арсенала" Кадири и пришел в "Динамо" летом 2019 года на правах свободного агента и успел с того момента провести за киевлян 15 матчей в УПЛ.