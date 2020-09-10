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Ночентини: Малиновский сказал, что за полгода в Аталанте он получил больше знаний, чем за все время в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

Итальянский специалист сравнил методы работы с молодыми игроками в Украине и Италии

Ночентини: Малиновский сказал, что за полгода в Аталанте он получил больше знаний, чем за все время в Украине
Новина українською

Бывший ассистент главного тренера "Днепра-1", итальянский специалист Луиджи Ночентини сравнил методы работы с молодыми игроками в Италии и Украине.

"Знаете, дети рождаются одинаковыми: и в Италии, и в Украине. Поэтому разница в том, как работают с этими детьми. В Украине есть хорошие игроки, но им нужно много работать, чтобы прогрессировать.

Мне не нравится категоричность: мол, в Украине низкий уровень футболистов, они не могут заиграть в Европе. Это не так. Почему это они не могут стать сильными игроками? В Италии ведь тоже не рождаются футболистами.

Малиновский сказал, что за полгода в "Аталанте" он получил больше знаний, чем за все время в Украине. Вот в этом дело. В Украине есть хорошие тренеры, но в них нужно инвестировать. Игроки могут прогрессировать только с хорошими тренерами.

Чтобы уехать в Европу и успешно там выступать, игрок должен быть готовым к Европе. Так что нужно повышать уровень украинского футбола, сделать его более европейским – над этим как раз сейчас работают в сборной", – сказал Ночентини.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский СК Днепр-1 Луиджи Ночентини
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (4)
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Hugo64 (PARIS)
10.09.2020 в 19:12
малиновский также бегал бы по арендам УПЛ-еслиб не попал в ЗАРЮ где заиграл и засветился в ЕК---
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Mike50 (M)
10.09.2020 в 18:59
почему Ночентини ушел из Днепра-1?
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ascent (Луксор)
10.09.2020 в 19:12
Вопрос, почему он раньше не ушел?
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Kolibri (Киевоград)
10.09.2020 в 18:51
А Супряге и тут нравится
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