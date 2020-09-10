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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 4-го тура чемпионата

Премьер-лига
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Динамо свой матч с Минаем сыграет в субботу, донецкое дерби состоится в воскресенье

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 4-го тура чемпионата
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 4 тура УПЛ сезона 2020/21.

4 тур

26 сентября (суббота)

14.00 "Минай" – "Динамо"

17.00 "Ворскла" – "Мариуполь"

19.30 "Александрия" – "Днепр-1"

27 сентября (воскресенье)

14.00 "Львов" – "Заря"

17.00 "Шахтер" – "Олимпик"

19.30 "Десна" – "Рух"

Дату и время начала матча "Колос" – "Ингулец" определят 18 сентября.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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