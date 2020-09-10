Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 4-го тура чемпионата
Динамо свой матч с Минаем сыграет в субботу, донецкое дерби состоится в воскресенье
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 4 тура УПЛ сезона 2020/21.
4 тур
26 сентября (суббота)
14.00 "Минай" – "Динамо"
17.00 "Ворскла" – "Мариуполь"
19.30 "Александрия" – "Днепр-1"
27 сентября (воскресенье)
14.00 "Львов" – "Заря"
17.00 "Шахтер" – "Олимпик"
19.30 "Десна" – "Рух"
Дату и время начала матча "Колос" – "Ингулец" определят 18 сентября.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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