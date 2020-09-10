Кобин: Не нужно изолировать команду, когда болеют два-три игрока

Главный тренер " Миная " Василий Кобин в эфире ТК Футбол поддержал инициативу президента "Руха" Григория Козловского, который предложил отказаться от переноса игр в случае обнаружения зараженных коронавирусом в командах УПЛ.

"Я думаю, что не нужно изолировать команду, когда болеют два-три игрока. Если в районе десяти футболистов, тогда уже команда должна уйти на карантин.

Думаю со мной согласится наше руководство клуба. Нужно играть игроками, которые есть. Есть человек, который руководит футболом украинским. Который должен сказать четкую позицию относительно действий в этом случае", - сказал Кобин.