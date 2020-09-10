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Кобин: Не нужно изолировать команду, когда болеют два-три игрока
В Минае считают, что нужно играть игроками, которые есть
Главный тренер "
"Я думаю, что не нужно изолировать команду, когда болеют два-три игрока. Если в районе десяти футболистов, тогда уже команда должна уйти на карантин.
Думаю со мной согласится наше руководство клуба. Нужно играть игроками, которые есть. Есть человек, который руководит футболом украинским. Который должен сказать четкую позицию относительно действий в этом случае", - сказал Кобин.