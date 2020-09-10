Динамо - Десна: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Второй тур украинского чемпионата стартует с топового матча - "Динамо" и "Десна" в прошлом сезоне до последних туров вели борьбу за место в Лиге чемпионов, а сейчас сойдутся в очном поединке, чтобы проверить свой потенциал на данный момент.

Напомним, что Киев привыкает жить при Мирче Луческу, для которого это будет только третий официальный матч у руля команды. А четвёртый поединок - это уже битва за Лигу чемпионов против нидерландского АЗ. Впрочем, та встреча ещё впереди.

Как раз из-за еврокубка матч чемпионата "Динамо" - "Десна" состоится в пятницу, 11 сентября. Начало встречи в 19:00.

Игра пройдёт без зрителей. Принимать матч будет НСК "Олимпийский".

Следить за игрой вы можете в онлайне на UA-Футбол здесь - это самый оперативный источник информации касательно главных событий на поле.

Телетрансляцию игры смотрите на канале "2+2", которому принадлежат права на показ домашних матчей киевского клуба в УПЛ. В интернете легально игру можно увидеть на OTT-сервисах по подписке - 1plus1.video, oll.tv, Megogo и другие. Также планируется показ игры на Youtube-канале FootballHub. Плеер с трансляцией встречи обязательно появится на UA-Футбол перед игрой.