Кравец: Уважаю Десну, но мы - Динамо и должны побеждать

Нападающий " Динамо " Артем Кравец, который вернулся в киевский клуб в конце августа, поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "Десной".

- Вам удалось отличиться забитым мячом в товарищеском матче с "Колосом", это неплохое начало? Будете ли стремиться забить в ближайшем официальном поединке?

- Забивать всегда приятно, тем более, для нападающего. Но я больше сконцентрирован на командных результатах. У нас впереди очень важные три-четыре недели до следующей паузы, связанной с матчами сборных, поскольку будет решаться судьба пропуска в групповой этап Лиги чемпионов, где "Динамо" уже давно не выступало. Очень хочется туда попасть, думаю, соперники нам по силам, но нужно приложить максимум усилий.

В то же время необходимо набирать очки в чемпионате, поскольку на финише может не хватить совсем немного. Словом, каждая игра важна. У нас каждую неделю будет по два матча, поэтому нужны все футболисты, каждый должен быть готов помочь в любой момент. Настроение позитивное, говорю себе, что если не выйду на поле в ближайшей игре, то выйду в следующей, если не в следующей, то через одну.

- "Десна" считается непростым соперником для команды: в прошлом сезоне она дважды побеждала "Динамо" и однажды наши команды сыграли вничью. На ваш взгляд, предстоящий матч тоже сложится нелегко?

- Я смотрел матчи "Динамо" с "Десной" в прошлом сезоне, а также наблюдал за товарищеской встречей этих команд, которая состоялась уже после назначения Мирчи Луческу главным тренером, и могу сказать, что команда действительно хорошая и непростая - не зря "Десна" пробилась в еврокубки. С ними будет однозначно нелегко, но то, что я вижу на наших тренировках и чувствую по ребятам, по их настрою, свидетельствует о том, что мы не оставим черниговцам шансов. Конечно, при условии, что мы сыграем в свою силу, в чем я уверен. Поскольку мы ставим перед собой максимальные задачи и собираемся бороться за чемпионство, нам нельзя терять очки. Однозначно будем играть на победу и обязаны добиться успеха.

- В прошлом чемпионате "Десна" всерьез претендовала на серебряные медали. В первом туре нынешнего черниговцы победили "Зарю", это говорит о серьезных намерениях команды Александра Рябоконя и в нынешнем сезоне?

- В прошлом году я не находился в "Динамо", но, наблюдая за командой со стороны, заметил, что было много различных проблем, плюс по ходу сезона сменился тренер, поэтому были объективные причины неудач. Сейчас каждый футболист понимает, что такой борьбы за серебро, как в прошлом сезоне, быть не должно. "Динамо" должно соревноваться только за первое место, за чемпионство, а второе место – это неудача для команды. Я с большим уважением отношусь к "Десне", которая в последние годы значительно прибавила и вышла на новый уровень, но мы - "Динамо" и должны побеждать, здесь двух мнений быть не может.

- Соскучились ли по чемпионату Украины, с нетерпением ли ждете выхода на поле НСК "Олимпийский"?

- Хотя последние несколько лет я не находился в "Динамо", но бывал на "Олимпийском" в составе национальной сборной. Конечно, мне будет очень приятно вновь надеть футболку "Динамо" в ближайшем матче, или в одном из следующих туров. Я готов и хочу приносить пользу команде, а как мной распорядится тренер – это его дело.