Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец представил новую форму на сезон - ФОТО
В традиционных цветах с интересными дизайнерскими решениями
"
Техническим спонсором клуба остается компания "Joma", дизайнеры которой в новые комплекты привнесли несколько инновационных решений.
Клуб представил новую форму в неформальной обстановке на фоне пейзажей Петрово и реки Ингулец.
???? Футбольний клуб "Інгулець" продовжує плідну співпрацю з компанією "Joma" та презентує нову форму на сезон 2020/21 з декількома інноваційними рішеннями. Невеличкий фотосет ???? у неформальній атмосфері до Вашої уваги. #fcIngulets #ingulets_fc #Інгулець #Ingulets #Ingulec