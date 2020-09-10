  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец представил новую форму на сезон - ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец представил новую форму на сезон - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

В традиционных цветах с интересными дизайнерскими решениями

Ингулец представил новую форму на сезон - ФОТО
Новина українською

"Ингулец" представил новую форму на сезон 2020/21.

Техническим спонсором клуба остается компания "Joma", дизайнеры которой в новые комплекты привнесли несколько инновационных решений.

Клуб представил новую форму в неформальной обстановке на фоне пейзажей Петрово и реки Ингулец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Joma
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ингулец

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Весела Дача (Кривий Ріг)
10.09.2020 в 23:18
почему нельзя перед началом чемпионата представить форму, селюк сраньій с автоматом.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
10.09.2020 в 23:00
А инновация в разноцветных трусах ))??? По-моему компьютерная версия футболки заметно отличается от реальной...
Ответить
+1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
10.09.2020 в 22:35
Джинсовые шорты - это тоже новая форма ?
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...