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Ночентини: Решение расстаться – выбор Днепра-1 и тренерского штаба

Премьер-лига
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Итальянский тренер рассказал, почему он ушел из Днепра-1

Ночентини: Решение расстаться – выбор Днепра-1 и тренерского штаба
Новина українською

Бывший ассистент главного тренера "Днепра-1", итальянский специалист Луиджи Ночентини рассказал, почему он покинул клуб, проработав с днепрянами всего полгода.

— Почему разошлись ваши пути с "Днепром-1"?

— Мы часто общаемся с Андреем Русолом. Решение расстаться – выбор клуба и тренерского штаба. Я сказал, что готов вернуться, мы обсуждали такую возможность, но этого не произошло. Но у нас с директором отличные отношения, мы каждый день разговариваем. Нет никаких проблем.

— Хотели бы вы вернуться работать в Украину? В "Днепр-1" или в другой клуб?

— Сейчас я открыт к любым предложениям. Работать за рубежом очень полезно. Да, я бы с радостью вернулся в Украину или поработал бы в другой стране. Тренировать в Италии – здорово, но сейчас я уже готов к работе в иностранном клубе.

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В статье: СК Днепр-1 Луиджи Ночентини
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Источник:
Sport Arena

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