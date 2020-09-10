Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ночентини: Решение расстаться – выбор Днепра-1 и тренерского штаба
Итальянский тренер рассказал, почему он ушел из Днепра-1
Бывший ассистент главного тренера "
— Почему разошлись ваши пути с "Днепром-1"?
— Мы часто общаемся с Андреем Русолом. Решение расстаться – выбор клуба и тренерского штаба. Я сказал, что готов вернуться, мы обсуждали такую возможность, но этого не произошло. Но у нас с директором отличные отношения, мы каждый день разговариваем. Нет никаких проблем.
— Хотели бы вы вернуться работать в Украину? В "Днепр-1" или в другой клуб?
— Сейчас я открыт к любым предложениям. Работать за рубежом очень полезно. Да, я бы с радостью вернулся в Украину или поработал бы в другой стране. Тренировать в Италии – здорово, но сейчас я уже готов к работе в иностранном клубе.