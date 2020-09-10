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Кравец: Ощущение, будто я никуда не уезжал из Динамо, вернулся, как к себе домой

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард в киевском клубе всем доволен

Кравец: Ощущение, будто я никуда не уезжал из Динамо, вернулся, как к себе домой
Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Кравец, который вернулся в киевский клуб в конце августа, поделился впечатлениями от возвращения в родную команду.

- После возвращения вы уже некоторое время работали под руководством нового тренерского штаба, какие впечатления от Мирчи Луческу, быстро ли нашли с ним общий язык?

- Во-первых, хочу сказать, что я рад вернуться в Украину, уже вошел в ритм жизни - и в семейный, и в тренировочный. Впечатления от работы с новым тренерским штабом только положительные. Нам предлагают очень много полезного, тренировочный процесс построен грамотно, а требования резонные.

- Сложно ли было перестраиваться после нескольких лет в чемпионатах Испании, Германии, Турции на украинские реалии?

- Вовсе нет, наоборот, было просто. Опыт, который я получил в других чемпионатах, безусловно, помогает. В то же время есть ощущение, будто я никуда не уезжал: для меня все знакомо, словом, вернулся, как к себе домой. Всех ребят знаю лично или заочно. Поэтому со всеми нашел общий язык и в быту, и на поле. Поэтому все прекрасно, надеюсь, так будет и в дальнейшем в течение сезона.

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
11.09.2020 в 00:57
Есть одно "но". Раньше ты был "молодым, перспективным". А сейчас в 3-4 матчах не забьешь - назад в аренду на Йух пойдешь
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