Кравец: Ощущение, будто я никуда не уезжал из Динамо, вернулся, как к себе домой

Нападающий "Динамо" Артем Кравец, который вернулся в киевский клуб в конце августа , поделился впечатлениями от возвращения в родную команду.

- После возвращения вы уже некоторое время работали под руководством нового тренерского штаба, какие впечатления от Мирчи Луческу, быстро ли нашли с ним общий язык?

- Во-первых, хочу сказать, что я рад вернуться в Украину, уже вошел в ритм жизни - и в семейный, и в тренировочный. Впечатления от работы с новым тренерским штабом только положительные. Нам предлагают очень много полезного, тренировочный процесс построен грамотно, а требования резонные.

- Сложно ли было перестраиваться после нескольких лет в чемпионатах Испании, Германии, Турции на украинские реалии?

- Вовсе нет, наоборот, было просто. Опыт, который я получил в других чемпионатах, безусловно, помогает. В то же время есть ощущение, будто я никуда не уезжал: для меня все знакомо, словом, вернулся, как к себе домой. Всех ребят знаю лично или заочно. Поэтому со всеми нашел общий язык и в быту, и на поле. Поэтому все прекрасно, надеюсь, так будет и в дальнейшем в течение сезона.