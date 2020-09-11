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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

2-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
(1 голосов)

Расписание трансляций матчей второго тура

2-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

Уже в ближайший уик-энд состоятся матчи 2-го тура УПЛ нынешнего сезона.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

11 сентября (пятница)

19:00 Динамо - Десна – 2+2

12 сентября (суббота)

14:00 Днепр-1 - Олимпик - УНИАН

17:00 Колос - Львов – Футбол 2

13 сентября (воскресенье)

14:00 Минай - Александрия – Футбол 1

17:00 Заря - Мариуполь - УНИАН

19:30 Ворскла – Ингулец – Футбол 1

Также отметим, что матч Динамо - Десна можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub и на официальном Youtube-канале киевского клуба (с 4-хминутной задержкой).

Также отметим, что матч Рух - Шахтер принесён из-за вспышки коронавируса в составе хозяев.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) ФК Александрия Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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