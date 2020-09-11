2-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Уже в ближайший уик-энд состоятся матчи 2-го тура УПЛ нынешнего сезона.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

11 сентября (пятница)

19:00 Динамо - Десна – 2+2

12 сентября (суббота)

14:00 Днепр-1 - Олимпик - УНИАН

17:00 Колос - Львов – Футбол 2

13 сентября (воскресенье)

14:00 Минай - Александрия – Футбол 1

17:00 Заря - Мариуполь - УНИАН

19:30 Ворскла – Ингулец – Футбол 1

Также отметим, что матч Динамо - Десна можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub и на официальном Youtube-канале киевского клуба (с 4-хминутной задержкой).

Также отметим, что матч Рух - Шахтер принесён из-за вспышки коронавируса в составе хозяев.