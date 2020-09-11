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2-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей второго тура
Уже в ближайший уик-энд состоятся матчи 2-го тура
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
11 сентября (пятница)
19:00 Динамо - Десна – 2+2
12 сентября (суббота)
14:00 Днепр-1 - Олимпик - УНИАН
17:00 Колос - Львов – Футбол 2
13 сентября (воскресенье)
14:00 Минай - Александрия – Футбол 1
17:00 Заря - Мариуполь - УНИАН
19:30 Ворскла – Ингулец – Футбол 1
Также отметим, что матч Динамо - Десна можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub и на официальном Youtube-канале киевского клуба (с 4-хминутной задержкой).
Также отметим, что матч Рух - Шахтер принесён из-за вспышки коронавируса в составе хозяев.