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Львов подписал экс-форварда Карпат и Руха

Премьер-лига
(1 голосов)

Максим Грисьо поиграет за все три львовских клуба

Львов подписал экс-форварда Карпат и Руха
Новина українською

ФК "Львов" подписал украинского нападающего Максима Грисьо.

Контракт подписан по схеме 2+1.

В составе "Львова" Грисьо будет выступать под 47 номером.

Стоит отметить, что 24-летний футболист ранее уже успел поиграть за две другие львовские команды – "Карпаты" и "Рух".

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В статье: ФК Львов Максим Грисьо
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Источник:
ФК Львов

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