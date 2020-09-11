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Львов подписал экс-форварда Карпат и Руха
Максим Грисьо поиграет за все три львовских клуба
Контракт подписан по схеме 2+1.
В составе "Львова" Грисьо будет выступать под 47 номером.
Стоит отметить, что 24-летний футболист ранее уже успел поиграть за две другие львовские команды – "Карпаты" и "Рух".
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Источник:ФК Львов
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