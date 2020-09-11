Олимпик отказался подписывать игрока после того, как тот не захотел участвовать в спарринге

Защитник Владислав Приймак, который до недавнего времени выступал за ПФК "Львов", находился на просмотре в донецком " Олимпике ". Однако клуб решил не оформлять сотрудничество после того, как игрок отказался участвовать в контрольной игре, сообщает ТК Футбол.

Читайте также Четыре украинца покинули ФК Львов

На просмотре дончан был также легионер из Бразилии, однако заключить с ним соглашение помешала травма футболиста.

Впереди у команды Игоря Климовского в субботу, 12 сентября, поединок на выезде с "Днепр-1". Начало - в 14:00