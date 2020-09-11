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Олимпик отказался подписывать игрока после того, как тот не захотел участвовать в спарринге

Премьер-лига
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А еще один - травмирован

Олимпик отказался подписывать игрока после того, как тот не захотел участвовать в спарринге
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Защитник Владислав Приймак, который до недавнего времени выступал за ПФК "Львов", находился на просмотре в донецком "Олимпике". Однако клуб решил не оформлять сотрудничество после того, как игрок отказался участвовать в контрольной игре, сообщает ТК Футбол.

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На просмотре дончан был также легионер из Бразилии, однако заключить с ним соглашение помешала травма футболиста.

Впереди у команды Игоря Климовского в субботу, 12 сентября, поединок на выезде с "Днепр-1". Начало - в 14:00

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В статье: Олимпик (Донецк) УПЛ СК Днепр-1 Владислав Приймак Игорь Климовский Днепр-1
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Источник:
Футбол News

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