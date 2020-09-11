Новичок Олимпика описал главную разницу между футболом в Украине и Аргентине

Полузащитник " Олимпика " Фабрисио Альваренга накануне матча 2-го тура УПЛ против Днепра-1 (в субботу, 12 сентября, в 14:00) поделился фактами из своего прошлого и высказался о своей семье.

- Кем работают родители? Есть ли братья, сестры?

- Мои родители давно в разводе, с отцом контакт потерян. Маму зовут Адель. Она работает в муниципалитете моего города Мисьонес. Мама и бабушка - мои близкие люди, которые были рядом и поддерживали меня в сложные периоды моей жизни. У меня есть два брата Фернандо и Франко. Фернандо - студент и футболист местного клуба. Франко еще маленький, ему всего 2 года.

- Как получилось, что ты стал футболистом?

- С детства любил футбол и много работал, чтобы стать профессионалом. Главное - никогда не переставать верить в себя. Если честно, были периоды, когда мне казалось, что ничего не получится, но благодаря близким людям и их поддержке я продолжал двигаться к своей цели.

- Чем увлекаешься помимо футбола?

- Я люблю проводить время с друзьями в формате барбекю с хорошей музыкой. Смотрю сериалы Netflix. Кроме того, обожаю путешествовать, открывать для себя новые места. С нетерпением жду, когда будет время побродить по Киеву и почувствовать его душу.

- Чем отличается футбол в Аргентине и Украине?

- В Аргентине играют в очень динамичный, быстрый и техничный футбол. Если сравнивать с Украиной, то у вас делают большой акцент на физические кондиции, борьбу и самоотдачу. Хотя в последние годы появилась тенденция приглашать в маленькие украинские клубы больше футболистов из Латинской Америки. Это идет на пользу обеим сторонам, позволяет учиться друг у друга.

Хочу отметить интеллект украинских футболистов. Часто недостаток технических навыков компенсируется правильным выбором позиции, умением играть тактически, предусматривать игровые ситуации, страховать партнера.

- Как тебя приняли в команде?

- Прекрасно! Сразу же надавали подзатыльников в "коридоре посвящения". В целом атмосфера очень классная. Много молодых футболистов, все шутят. Тренерский штаб дружелюбный и открытый. Впоследствии адаптируюсь еще лучше. Нужно начать осваивать язык.