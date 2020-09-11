ПФК Львов лишился одного из лидеров команды из-за случая во время замены

Накануне ПФК " Львов " покинул бразилец Альваро - один из лидеров команды.

Как стало известно UA-Футбол , во время одного из матчей прошлого сезона он не подал руку тренеру во время замены - отмахнулся.

Читайте также Львов отпустил одного из лидеров команды в чемпионат Азербайджана

Тренерский штаб и руководство клуба расценило этот шаг как оскорбление. Легионера наказали и с тех пор начали поиск новой команды для него.