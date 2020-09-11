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ПФК Львов лишился одного из лидеров команды из-за случая во время замены

Премьер-лига
(2 голосов)

Не подал руки

ПФК Львов лишился одного из лидеров команды из-за случая во время замены
Новина українською

Накануне ПФК "Львов" покинул бразилец Альваро - один из лидеров команды.

Как стало известно UA-Футбол, во время одного из матчей прошлого сезона он не подал руку тренеру во время замены - отмахнулся.

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Тренерский штаб и руководство клуба расценило этот шаг как оскорбление. Легионера наказали и с тех пор начали поиск новой команды для него.

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В статье: ФК Львов Альваро
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