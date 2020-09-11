Премьер-лига
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ПФК Львов лишился одного из лидеров команды из-за случая во время замены
Не подал руки
Накануне ПФК "
Как стало известно
Тренерский штаб и руководство клуба расценило этот шаг как оскорбление. Легионера наказали и с тех пор начали поиск новой команды для него.
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