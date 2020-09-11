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Гендиректор ПФК Львов: Как показал опыт - не все бразильцы являются футболистами
Объявил задача команды
Андрей Панькив, генеральный директор ПФК "
Как показал опыт и результат - не все бразильцы являются футболистами. Многие из них квалифицированные, профессиональные, а есть такие, которые попадают в Европу и забывают, зачем они сюда приехали.
Поэтому оставили молодых и прогрессивных, которым надо расти, а остальным дали дорогу в жизнь.
Мы же понимаем, что результат, 11 место, нас не устраивает. Поэтому ставили задачу перед тренерским штабом и футболистами - добиваться успеха в каждом матче и играть только на победу.