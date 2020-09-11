Гендиректор ПФК Львов: Как показал опыт - не все бразильцы являются футболистами

Андрей Панькив, генеральный директор ПФК " Львов ", прокомментировал ТК Футбол отказ клуба от вектора на бразильских футболистов.

Как показал опыт и результат - не все бразильцы являются футболистами. Многие из них квалифицированные, профессиональные, а есть такие, которые попадают в Европу и забывают, зачем они сюда приехали.

Поэтому оставили молодых и прогрессивных, которым надо расти, а остальным дали дорогу в жизнь.

Мы же понимаем, что результат, 11 место, нас не устраивает. Поэтому ставили задачу перед тренерским штабом и футболистами - добиваться успеха в каждом матче и играть только на победу.