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В матче с Днепром-1 не сыграют два центрбека Олимпика

Премьер-лига
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В матче с Днепром-1 не сыграют два центрбека Олимпика
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Дончане завершили подготовку к матчу 2-го тура УПЛ предматчевой тренировкой - сегодня состоялась заключительная тренировка перед матчем с "Днепром-1". В сессию входила разминка, серия игровых и беговых упражнений и тактические перестроения.

После тренировки олимпийцы пообедали и клубным автобусом выехали из Счастливого, что под Киевом, в Днепр.

В завтрашнем поединке Игорь Климовский не сможет рассчитывать на двух центральных защитников. Дмитрий Гришко и Евгений Неплях продолжают восстанавливаться от повреждений.

Матч СК "Днепр-1" - "Олимпик" состоится завтра, 12 сентября, на стадионе "Днепр-Арена", начало - в 14:00.

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В статье: Олимпик (Донецк) Евгений Неплях Дмитрий Гришко Игорь Климовский Климовский
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Источник:
Олімпік

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