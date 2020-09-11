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В матче с Днепром-1 не сыграют два центрбека Олимпика
Травмированные
После тренировки олимпийцы пообедали и клубным автобусом выехали из Счастливого, что под Киевом, в Днепр.
В завтрашнем поединке Игорь Климовский не сможет рассчитывать на двух центральных защитников. Дмитрий Гришко и Евгений Неплях продолжают восстанавливаться от повреждений.
Матч СК "Днепр-1" - "Олимпик" состоится завтра, 12 сентября, на стадионе "Днепр-Арена", начало - в 14:00.