В матче с Днепром-1 не сыграют два центрбека Олимпика

Дончане завершили подготовку к матчу 2-го тура УПЛ предматчевой тренировкой - сегодня состоялась заключительная тренировка перед матчем с "Днепром-1". В сессию входила разминка, серия игровых и беговых упражнений и тактические перестроения.

После тренировки олимпийцы пообедали и клубным автобусом выехали из Счастливого, что под Киевом, в Днепр.

В завтрашнем поединке Игорь Климовский не сможет рассчитывать на двух центральных защитников. Дмитрий Гришко и Евгений Неплях продолжают восстанавливаться от повреждений.

Матч СК "Днепр-1" - "Олимпик" состоится завтра, 12 сентября, на стадионе "Днепр-Арена", начало - в 14:00.