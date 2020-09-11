Черноморец - Горняк-Спорт 1:1. Ошибка Пидкивки и веселая концовка

"Дежавю - определенное состояние, при котором человек ощущает, что уже переживал подобную ситуацию". Украинская первая лига дарит возможность всем болельщикам почувствовать на себе данный эффект. Летом 2019-го "Черноморец" и "Горняк-Спорт" встретились во втором туре ПФЛ. Проходит год, снова второй тур и снова встреча одесситов и представителей полтавской области. И снова на стадионе "моряков".

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Однако, в отличии от игры годичной давности, сегодняшнее действо было не настолько богатым на события. Не подумайте, команды старались действовать активно, вот только выходило у них это небольшими отрезками. В первом тайме они несколько раз обменивались неплохими выпадами, но до чего-то конкретного дело не доходило. Отметить отдельно следует эпизод в середине первой 45-минутки. После прострела с левого фланга, мяч попал в руку защитника "Черноморца", однако судья не назначил пенальти. Возможно он решил, что Остапенко находился на очень близком расстоянии, а руку он старался прижать. Как бы там ни было, "Горняк-Спорт" 11-метровый не пробивал.

Второй тайм практически не добавил веселья и команды продолжали большую часть времени уныло перекатывать мяч. "Горняк-Спорт" старался действовать первым номером, что, казалось, должно быть на руку хозяевам, которые умеют играть на контратаках. Однако моментов практически не было. Можно вспомнить пробежку Шторгина, который по итогу завалился в штрафной, надеясь на пенальти. Судья был неприклонен.

Вратарь "Черноморца" в конце матча решил, что футбол без голов - не футбол. Пидкивка "потерял" ворота, позволил Твердохлибу спокойно пробить мимо него и вывести гостей вперед. Одесситов это не устроило и спустя три минуты они восстановили паритет - Лиховидько откликнулся на скидку партнера после углового - 1:1. До финального свистка еще была небольшая активность, но без изменений в счете.

Вот так одна ошибка Романа Пидкивки привела сразу к двум голам в матче. В матче, который должен был закончится без забитых. Остались ли довольны одесские болельщики, которые впервые посетили стадион еще с тех времен, когда COVID-19 только зарождался в Китае? Вряд ли, ведь их команда сегодня не победила. Однако в копилке "Черноморца" сейчас четыре пункта и место в верхней части таблицы.

Первая Лига, 2-й тур

"Черноморец" - "Горняк-Спорт" 1:1

Голы: Твердохлиб Егор 80 - Лиховидько Виктор 82

"Черноморец": Пидкивка Роман, Поспелов Дмитрий, Остапенко Олег, Лиховидько Виктор, Титаевський Никита (Долгов Петр 90), Слинкин Андрей, Клименко Владислав, Валеев Ринар, Брагару Максим (Путря Илья 63), Кожушко Олег, Сикорский Игорь (Яловенко Роман 46, Штогрин Андрей 65)

"Горняк-Спорт": Ситников Антон, Суханов Сергей, Векляк Богдан, Карась Даниил, Шопин Владимир, Гоменко Ярослав (Петрусенко Александр 65), Чепелюк Александр, Батюшин Юрий, Семенив Дмитрий (Чередниченко Илья 65), Збунь Алексей (Герт Андрей 88), Герасимец Сергей