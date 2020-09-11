Черноморец - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Одесский "Черноморец" принимает у себя дома "Горняк-Спорт" во втором туре первой лиги. Ровно такая же ситуация была в прошлом сезоне и тогда "моряки" без особых проблем победили. С того времени команды сменили тренеров, что добавило интриги противостоянию.

Читайте также Старт чемпионата для шести команд - анонс второго тура Первой лиги

Первая Лига, 2-й тур

"Черноморец" 19:00 "Горняк-Спорт"