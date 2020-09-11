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Черноморец - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Горишние Плавни вступают в сезон

Черноморец - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" принимает у себя дома "Горняк-Спорт" во втором туре первой лиги. Ровно такая же ситуация была в прошлом сезоне и тогда "моряки" без особых проблем победили. С того времени команды сменили тренеров, что добавило интриги противостоянию.

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Первая Лига, 2-й тур
"Черноморец" 19:00 "Горняк-Спорт"

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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