Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Горишние Плавни вступают в сезон
Одесский "Черноморец" принимает у себя дома "Горняк-Спорт" во втором туре первой лиги. Ровно такая же ситуация была в прошлом сезоне и тогда "моряки" без особых проблем победили. С того времени команды сменили тренеров, что добавило интриги противостоянию.
Первая Лига, 2-й тур
"Черноморец" 19:00 "Горняк-Спорт"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...