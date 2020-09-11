Витор Северино рассказал о подготовке Шахтера к предстоящим матчам

Первый ассистент главного тренера Витор Северино в эфире Shakhtar News рассказал об особенностях подготовки "горняков" в связи с перенесенным поединком

– Витор, как вы и команда восприняли перенос матча с "Рухом"?

– Первая реакция, конечно же, была отрицательной, ведь мы всегда хотим играть. Но если к ситуации подходить рационально, то перенос – лучшее решение, позволяющее сохранить здоровье людей, которые являются частью нашей футбольной жизни. Это самое корректное и правильное решение. К сожалению, сейчас весь мир переживает сложный период. И тот факт, что мы можем заниматься любимой работой и тренироваться, – уже фантастика. Это круто, ведь мы знаем, как сложно находиться дома на карантине.

– Как изменился план подготовки команды?

– Кардинально он не изменился. Тем, кто вернулся из сборной, мы дали возможность отдохнуть пару дней, и они уже занимаются в общей группе. Тренироваться будем каждый день, включая субботу. В воскресенье у команды выходной, а с понедельника перейдем на недельный цикл подготовки к игре в Запорожье с "Зарей".

– В каком состоянии сборники? Все ли готовы работать без ограничений?

– Первое впечатление очень положительное, все ребята вернулись в хороших кондициях. Конечно, некоторые получили большую нагрузку в играх и сильнее устали. Но все здоровы и могут тренироваться. Например, только что мы завершили очень интенсивную сессию, и после нее посмотрим, чувствует ли кто-то дискомфорт. Это нормально, ведь у нас еще много времени, чтобы восстановиться и подготовиться.

– Последний официальный матч "Шахтер" проводил 25 августа, а следующий состоится только 20 сентября. Фактически месяц команда не проводит поединков УПЛ. Насколько это может повлиять на игровой тонус?

– Конечно, с этим обстоятельством нужно считаться. Но мы уже демонстрировали, что, даже будучи лишены официальных матчей, сохраняем хорошие игровые кондиции. Например, зимой очень долго не играли, а потом в Лиге Европы противостояли "Бенфике", которая продолжала выступать в чемпионате Португалии. И тогда "Шахтер" показал себя прекрасно как физически, так и в тактическом плане. Поэтому мы не переживаем из-за отсутствия поединков. На тренировках нельзя на сто процентов смоделировать игру, но качество наших футболистов позволяет работать с той же интенсивностью, что они затем демонстрируют и на поле.

– Вы не планируете заполнять паузу товарищескими встречами?

– Скорее всего, нет. Хотя в любой момент наши планы могут быть скорректированы. Товарищеский матч – это ведь еще и вопрос безопасности. Мы должны быть ответственными и принимать решения, которые нас всех защитят. Чтобы исключить отрицательное влияние на подготовку "Шахтера". Надеемся, что такие случаи, как произошли в "Рухе", больше не повторятся.