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Климовский: Будет нелегко, ведь Днепр-1 всегда играл в интересный футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Дончане готовятся к матчу с днепрянами

Климовский: Будет нелегко, ведь Днепр-1 всегда играл в интересный футбол
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Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 2-го тура УПЛ с "Днепром-1".

"Днепр" всегда играл в интересный футбол. Он очень много прессингует. Думаю, это будет и в нашей встрече.

Также у них поменялись многие футболисты. Пришли качественные игроки, которые поиграли в хороших чемпионатах. Их атака мощная, быстрая, высокая.

Думаю, с ними будет нелегко", – сказал Игорь Климовский.

Отметим, матч между "Днепром-1" и "Олимпиком" состоится в субботу, 12 августа. Начало поединка – в 14:00.

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В статье: Олимпик (Донецк) СК Днепр-1 Игорь Климовский
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Источник:
ТК Футбол

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