Климовский: Будет нелегко, ведь Днепр-1 всегда играл в интересный футбол

Главный тренер " Олимпика " Игорь Климовский в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 2-го тура УПЛ с "Днепром-1".

"Днепр" всегда играл в интересный футбол. Он очень много прессингует. Думаю, это будет и в нашей встрече.

Также у них поменялись многие футболисты. Пришли качественные игроки, которые поиграли в хороших чемпионатах. Их атака мощная, быстрая, высокая.

Думаю, с ними будет нелегко", – сказал Игорь Климовский.

Отметим, матч между "Днепром-1" и "Олимпиком" состоится в субботу, 12 августа. Начало поединка – в 14:00.