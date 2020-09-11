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Климовский: Будет нелегко, ведь Днепр-1 всегда играл в интересный футбол
Дончане готовятся к матчу с днепрянами
Главный тренер "
"Днепр" всегда играл в интересный футбол. Он очень много прессингует. Думаю, это будет и в нашей встрече.
Также у них поменялись многие футболисты. Пришли качественные игроки, которые поиграли в хороших чемпионатах. Их атака мощная, быстрая, высокая.
Думаю, с ними будет нелегко", – сказал Игорь Климовский.
Отметим, матч между "Днепром-1" и "Олимпиком" состоится в субботу, 12 августа. Начало поединка – в 14:00.