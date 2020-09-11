Гендиректор Львова: Если есть один-трое зараженных, в заявке клуба можно найти игроков, способных играть

ФК "Львов" выступил против переноса матчей УПЛ в случае обнаружения зараженных в командах. В эфире ТК Футбол гендиректор клуба Андрей Панькив поддержал соответствующее предложение президента "Руха" Григория Козловского.

"Ситуация с коронавирусом сложная во всем мире. Мы всё понимаем, люди болеют. Здоровье – прежде всего.

Но футбол не должен от этого страдать. Если есть один-трое зараженных, думаю, в заявке из 20 человек можно найти живых и здоровых игроков, способных играть.

Мы, ФК "Львов", поддерживаем предложение Григория Козловского", – сказал Андрей Панькив.