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Гендиректор Львова: Если есть один-трое зараженных, в заявке клуба можно найти игроков, способных играть
Андрей Панькив поддержал инициативу Григория Козловского
"Ситуация с коронавирусом сложная во всем мире. Мы всё понимаем, люди болеют. Здоровье – прежде всего.
Но футбол не должен от этого страдать. Если есть один-трое зараженных, думаю, в заявке из 20 человек можно найти живых и здоровых игроков, способных играть.
Мы, ФК "Львов", поддерживаем предложение Григория Козловского", – сказал Андрей Панькив.