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Гендиректор Львова: Если есть один-трое зараженных, в заявке клуба можно найти игроков, способных играть

Премьер-лига
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Андрей Панькив поддержал инициативу Григория Козловского

Гендиректор Львова: Если есть один-трое зараженных, в заявке клуба можно найти игроков, способных играть
Новина українською

ФК "Львов" выступил против переноса матчей УПЛ в случае обнаружения зараженных в командах. В эфире ТК Футбол гендиректор клуба Андрей Панькив поддержал соответствующее предложение президента "Руха" Григория Козловского.

"Ситуация с коронавирусом сложная во всем мире. Мы всё понимаем, люди болеют. Здоровье – прежде всего.

Но футбол не должен от этого страдать. Если есть один-трое зараженных, думаю, в заявке из 20 человек можно найти живых и здоровых игроков, способных играть.

Мы, ФК "Львов", поддерживаем предложение Григория Козловского", – сказал Андрей Панькив.

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В статье: ФК Львов Андрей Панькив коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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