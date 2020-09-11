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Каргбо: Хочу показывать свою игру не только Динамо, но и всему миру

Премьер-лига
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Но для начала форвард покажет свою игру Олимпику

Каргбо: Хочу показывать свою игру не только Динамо, но и всему миру
Новина українською

Нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо, который недавно отправился в аренду в "Олимпик", в эфире ТК "Футбол" рассказал об этом переходе.

"Я и Бенито уже чувствуем себя вовлеченными в команду. Нас хорошо приняли.

Обратил внимание на "Олимпик" еще тогда, когда он был соперником "Динамо" – в контрольной игре и в чемпионате. Тогда не мог сыграть, но видел, что это сильная команда. Здесь есть условия для моего развития.

Если в Киеве решат, что мне нужно вернуться – хорошо. Надеюсь, так и случится. Однако свою игру я хочу показывать не только "Динамо", но и всему миру", - сказал Каргбо.

Напомним, что аренда игрока в "Олимпик" рассчитана до конца текущего сезона.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ТК Футбол

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