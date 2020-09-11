Каргбо: Хочу показывать свою игру не только Динамо, но и всему миру

Нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо, который недавно отправился в аренду в " Олимпик ", в эфире ТК "Футбол" рассказал об этом переходе.

"Я и Бенито уже чувствуем себя вовлеченными в команду. Нас хорошо приняли.

Обратил внимание на "Олимпик" еще тогда, когда он был соперником "Динамо" – в контрольной игре и в чемпионате. Тогда не мог сыграть, но видел, что это сильная команда. Здесь есть условия для моего развития.

Если в Киеве решат, что мне нужно вернуться – хорошо. Надеюсь, так и случится. Однако свою игру я хочу показывать не только "Динамо", но и всему миру", - сказал Каргбо.

Напомним, что аренда игрока в "Олимпик" рассчитана до конца текущего сезона.