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Кривцов: Правильно, что матч с Рухом перенесли – в сложившейся ситуации лучше поберечься

Премьер-лига
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Защитник горняков рассказал о том, как в команде восприняли перенос игры с Рухом

Кривцов: Правильно, что матч с Рухом перенесли – в сложившейся ситуации лучше поберечься
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о возвращении из сборной и о том, как в команде восприняли перенос игры с "Рухом".

– Расстроены, ведь всем хочется, чтобы чемпионат продолжался. Но таковы реалии. Считаю, в целом правильно, что матч перенесли, – в сложившейся ситуации лучше поберечься. Теперь предстоит за семь дней провести три игры.

– Ты находился в расположении сборной Украины и провел два поединка в Лиге наций. Хватило времени, чтобы восстановиться?

– Да, из-за переноса встречи с "Рухом" тренеры дали нам два выходных, которые провел с семьей. Восстановились морально и физически, теперь все мысли о чемпионате и дальнейших матчах.

– В последний раз "Шахтер" играл в конце августа в Суперкубке, после чего наступила продолжительная пауза…

– У команд, не участвовавших в Суперкубке, ситуация еще сложнее. Они сыграли первый тур, а потом был перерыв больше двадцати дней. Так что все плюс-минус будут в одинаковых условиях.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar news

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