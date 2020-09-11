В России подтвердили,что Кадири проходит медосмотр в тульском Арсенале

В тульском "Арсенале" подтвердили информацию о том, что полузащитник киевского " Динамо " Мохаммед Кадири проходит медосмотр в российском клубе.

"Кадири проходит медосмотр, больше ничего сказать не могу", — заявил руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

Напомним, что именно из "Арсенала" Кадири и пришел в "Динамо" летом 2019 года на правах свободного агента и успел с того момента провести за киевлян 15 матчей в УПЛ.