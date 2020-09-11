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В России подтвердили,что Кадири проходит медосмотр в тульском Арсенале

Премьер-лига
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Хавбек киевлян близок к возвращению в Россию

В России подтвердили,что Кадири проходит медосмотр в тульском Арсенале
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В тульском "Арсенале" подтвердили информацию о том, что полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири проходит медосмотр в российском клубе.

"Кадири проходит медосмотр, больше ничего сказать не могу", — заявил руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

Напомним, что именно из "Арсенала" Кадири и пришел в "Динамо" летом 2019 года на правах свободного агента и успел с того момента провести за киевлян 15 матчей в УПЛ.

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В статье: Динамо (Киев) Арсенал (Тула) Мохаммед Кадири
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Источник:
sport-express.ru

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