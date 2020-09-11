Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев, Тымчик и Супряга в старте Динамо на Десну
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура
Динамо: Бущан, Караваев, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Шапаренко, Супряга
Запасные: Бойко, Забарный, Сирота, Андриевский, Шепелев, Леднев, Родригеш, Соль
Десна: Паст, Тамм, Огиря, Домбровский, Филиппов, Калитвинцев, Картушов, Гитченко, Мостовой, Конопля, Будковский
Запасные: Литовка, Ермаков, Хльобас, Тотовицкий, Гуцуляк, Старенький, Западня, Дегтярев, Шевцов
Напомним, что поединок начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет