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Караваев, Тымчик и Супряга в старте Динамо на Десну

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Караваев, Тымчик и Супряга в старте Динамо на Десну
Новина українською

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ Динамо – Десна.

Динамо: Бущан, Караваев, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Шапаренко, Супряга

Запасные: Бойко, Забарный, Сирота, Андриевский, Шепелев, Леднев, Родригеш, Соль

Десна: Паст, Тамм, Огиря, Домбровский, Филиппов, Калитвинцев, Картушов, Гитченко, Мостовой, Конопля, Будковский

Запасные: Литовка, Ермаков, Хльобас, Тотовицкий, Гуцуляк, Старенький, Западня, Дегтярев, Шевцов

Напомним, что поединок начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Impressed (Украина)
11.09.2020 в 18:44
интересно наблюдать за игрой каждого игрока под руководством луча
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Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 18:41
Все многомиллионные в старте)
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