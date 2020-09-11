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У Шахтера есть предложения по Хочолаве и Сиприано, из-за чего клуб сохранит Бутко
Богдан нынешний сезон проведет в составе горняков
Донецкий "
По информации журналиста, у клуба есть предложения по Давиду Хочолаве и по аренде Маркиньоса Сиприано.
Именно поэтому "Шахтер" решил сохранить на нынешний сезон Богдана Бутко, который является универсальным игроком.
Напомним, что "Шахтер" еще не внес защитника в заявку на сезон УПЛ. В июле у Бутко закончилась аренда в "Лехе" и польский клуб не продлил сотрудничество.
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Источник:Твиттер
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