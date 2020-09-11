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У Шахтера есть предложения по Хочолаве и Сиприано, из-за чего клуб сохранит Бутко

Премьер-лига
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Богдан нынешний сезон проведет в составе горняков

У Шахтера есть предложения по Хочолаве и Сиприано, из-за чего клуб сохранит Бутко
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Донецкий "Шахтер" имеет предложения по двум своим защитникам, сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.

По информации журналиста, у клуба есть предложения по Давиду Хочолаве и по аренде Маркиньоса Сиприано.

Именно поэтому "Шахтер" решил сохранить на нынешний сезон Богдана Бутко, который является универсальным игроком.

Напомним, что "Шахтер" еще не внес защитника в заявку на сезон УПЛ. В июле у Бутко закончилась аренда в "Лехе" и польский клуб не продлил сотрудничество.

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) Давид Хочолава Маркиньос Сиприано
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