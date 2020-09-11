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Динамо - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(3 голосов)

Центральный матч тура в УПЛ!

Динамо - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
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"Динамо" накануне матча Лиги чемпионов ожидает непростая битва с "Десной", В двух очных матчах. которые соперники провели в 2020-м, черниговчане более титулованному сопернику не проиграли, одну встречу выиграв, а ещё одну завершив вничью. Сможет ли прервать неприятную полосу приход Мирчи Луческу. И как вообще сыграет Киев в этой игре, который выйдет на поле со стартовых минут без единого центрального защитника?

"Динамо" - "Десна" смотреть онлайн бесплатно вы можете прямо в этой новости ниже в плеерах Youtube-каналов FootballHub и ФК "Динамо". Текстовая онлайн-трансляция здесь.

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11 сентября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:00
"Динамо" (Киев) - "Десна" (Чернигов)

Трансляция FootballHub

Трансляция ФК "Динамо"

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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