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СМИ: Динамо получит за телеправа от "плюсов" 1 млн долларов

Премьер-лига
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Заря и Днепр-1 - 6 млн гривен на двоих

СМИ: Динамо получит за телеправа от "плюсов" 1 млн долларов
Новина українською

Стало известно, сколько "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" получат за телеправа своих домашних матчей УПЛ в нынешнем сезоне.

Как известно, эти три клуба подписали контракты с медиагруппой "1+1", однако получат разные суммы.

По информации Sport.ua, "Динамо" получит от транслятора порядка 1 млн долларов.

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А вот днепряне и луганчане получат меньшие суммы. В частности, "Днепру-1" за сезон "плюсы" заплатят один миллион гривен, тогда как "Заре" - пять миллионов в украинской валюте.

Напомним, что остальные 11 клубов УПЛ в нынешнем сезоне входят в пул телеканалов "Футбол". При этом источник сообщает, что минимальная цена в телепуле каналов "Футбол" составляет 6 млн гривен.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) СК Днепр-1 телепул 1+1
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Источник:
sport.ua

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