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СМИ: Динамо получит за телеправа от "плюсов" 1 млн долларов
Заря и Днепр-1 - 6 млн гривен на двоих
Стало известно, сколько "
Как известно, эти три клуба подписали контракты с медиагруппой "1+1", однако получат разные суммы.
По информации Sport.ua, "Динамо" получит от транслятора порядка 1 млн долларов.
А вот днепряне и луганчане получат меньшие суммы. В частности, "Днепру-1" за сезон "плюсы" заплатят один миллион гривен, тогда как "Заре" - пять миллионов в украинской валюте.
Напомним, что остальные 11 клубов УПЛ в нынешнем сезоне входят в пул телеканалов "Футбол". При этом источник сообщает, что минимальная цена в телепуле каналов "Футбол" составляет 6 млн гривен.