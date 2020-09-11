СМИ: Динамо получит за телеправа от "плюсов" 1 млн долларов

Стало известно, сколько " Динамо ", "Заря" и "Днепр-1" получат за телеправа своих домашних матчей УПЛ в нынешнем сезоне.

Как известно, эти три клуба подписали контракты с медиагруппой "1+1", однако получат разные суммы.

По информации Sport.ua, "Динамо" получит от транслятора порядка 1 млн долларов.

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А вот днепряне и луганчане получат меньшие суммы. В частности, "Днепру-1" за сезон "плюсы" заплатят один миллион гривен, тогда как "Заре" - пять миллионов в украинской валюте.

Напомним, что остальные 11 клубов УПЛ в нынешнем сезоне входят в пул телеканалов "Футбол". При этом источник сообщает, что минимальная цена в телепуле каналов "Футбол" составляет 6 млн гривен.