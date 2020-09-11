Михайленко: Нам нужны опытные, квалифицированные исполнители, ведь перед Днепром-1 поставлено задание пробиться в еврокубки

Главный тренер " Днепра-1 " Дмитрий Михайленко рассказал о комплектации команды и активности клуба на трансферном рынке.

"Последнее наше приобретение - бразильский стоппер Дуглас, который в свое время уже выступал в Украине. Он с нами всего неделю, очень профессионально относится к тренировочному процессу, но ему еще нужно время, чтобы быть в игровом тонусе. Мы рассчитываем на латиноамериканца, ждем его возвращения в строй. Нам нужны опытные, квалифицированные исполнители, ведь перед "Днепром-1" поставлено задание пробиться в еврокубки.

Также у нас произошли изменения в тренерском штабе. Ушел итальянец Луиджи Ночентини , отвечавший за аналитику и тактику. Его заменит специалист, ранее отвечавший в команде за этот участок работы.

Что касается моего мнения о переносе матчей в чемпионате УПЛ из-за коронавируса, то тут не надо ничего выдумывать, нужно просто придерживаться рекомендаций УЕФА", - сказал Михайленко.

Напомним, что в первом туре днепряне сыграли вничью с "Ингульцом", а во втором 12 сентября примет донецкий "Олимпик".