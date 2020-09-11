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Михайленко: Нам нужны опытные, квалифицированные исполнители, ведь перед Днепром-1 поставлено задание пробиться в еврокубки
Днепряне продолжают трансферную компанию
Главный тренер "
"Последнее наше приобретение - бразильский стоппер Дуглас, который в свое время уже выступал в Украине. Он с нами всего неделю, очень профессионально относится к тренировочному процессу, но ему еще нужно время, чтобы быть в игровом тонусе. Мы рассчитываем на латиноамериканца, ждем его возвращения в строй. Нам нужны опытные, квалифицированные исполнители, ведь перед "Днепром-1" поставлено задание пробиться в еврокубки.
Также у нас произошли изменения в тренерском штабе.
Что касается моего мнения о переносе матчей в чемпионате УПЛ из-за коронавируса, то тут не надо ничего выдумывать, нужно просто придерживаться рекомендаций УЕФА", - сказал Михайленко.
Напомним, что в первом туре днепряне сыграли вничью с "Ингульцом", а во втором 12 сентября примет донецкий "Олимпик".