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Тымчик получил травму в матче с Десной, Забарный дебютировал за Динамо
Потеря в составе киевлян
Фланговый защитник Динамо Александр Тымчик получил травму в матче 2-го тура УПЛ с Десной.
Александр получил повреждение, как говорят, на ровном месте, и вместо него на 35-й минуте вышел Илья Забарный.
Характер травмы и сроки восстановления игрока будут известны позже.
Также отметим, что для Забарного это дебютный матч за первую команду Динамо в официальном матче.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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11.09.2020 в 20:09
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