Тымчик получил травму в матче с Десной, Забарный дебютировал за Динамо

Фланговый защитник Динамо Александр Тымчик получил травму в матче 2-го тура УПЛ с Десной.

Александр получил повреждение, как говорят, на ровном месте, и вместо него на 35-й минуте вышел Илья Забарный.

Характер травмы и сроки восстановления игрока будут известны позже.

Также отметим, что для Забарного это дебютный матч за первую команду Динамо в официальном матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.