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Тымчик получил травму в матче с Десной, Забарный дебютировал за Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Потеря в составе киевлян

Тымчик получил травму в матче с Десной, Забарный дебютировал за Динамо
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Фланговый защитник Динамо Александр Тымчик получил травму в матче 2-го тура УПЛ с Десной.

Александр получил повреждение, как говорят, на ровном месте, и вместо него на 35-й минуте вышел Илья Забарный.

Характер травмы и сроки восстановления игрока будут известны позже.

Также отметим, что для Забарного это дебютный матч за первую команду Динамо в официальном матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Тымчик Илья Забарный
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